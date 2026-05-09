Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Βρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για τον 6ο προβλήτα

Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό (πιθανόν βλήματα όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου) εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων.

Όπως ανακοινώθηκε από το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το εύρημα χθες το πρωί και στη συνέχεια ενημέρωσε την αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς για τις δικές της ενέργειες, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ,