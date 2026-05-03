Ξέσπασε φωτιά στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ έπειτα από ουκρανική επίθεση

Πλήγματα και σε δύο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στο Νοβοροσίσκ

Η Ουκρανία εξαπέλυσε ακόμη μία επίθεση με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του λιμανιού Πριμόρσκ της Ρωσίας, που βρίσκεται στις ακτές της Βαλτικής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

«Πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα της αναχαίτησης επιθέσεων εναντίον του Πριμόρσκ. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται» η πυρκαγιά, σημείωσε στο Telegram Ντροζντένκο, κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα από 60 drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από την περιφέρεια αυτή. Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου μετά την επίθεση στο Πριμόρσκ, ένα σημαντικό λιμάνι για την εξαγωγή πετρελαίου.

Το Πριμόρσκ, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας για την εξαγωγή πετρελαίου, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Τους τελευταίους μήνες έχει γίνει πολλές φορές στόχος πληγμάτων από την Ουκρανία, καθώς το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους, προκειμένου να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα του ρωσικού σκιώδους στόλου στην είσοδο του λιμανιού Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Τα τάνκερ αυτά χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου – όχι πια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Οι μεγάλης εμβέλειας δυνατότητες της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ολοκληρωμένα – στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά», πρόσθεσε.

Ουκρανικές επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες ρωσικές περιφέρειες το Σάββατο και την Κυριακή.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι ένας 77χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε χωριό έπειτα από πλήγμα με drone.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν επεσήμανε ότι τέσσερα drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Ο Βασίλι Ανόχιν, κυβερνήτης της περιφέρειας Σμολένσκ, σημείωσε ότι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν σήμερα ότι drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε 334 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ουκρανικά drones σε 15 ρωσικές περιφέρειες, κάποιες μακριά από τη γραμμή του μετώπου αλλά και κοντά στις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ρωσίας-- τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη-- , καθώς και στην προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

Αν και οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν περιέλθει σε τέλμα, η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία στις 9 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το Κίεβο έχει απαντήσει ότι εξετάζει την πρόταση.

