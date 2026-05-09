Νέα μέτρα ασφαλείας στο πρώην Ειρηνοδικείο: Ενεργοποιούνται τα φυλάκια στις δύο εισόδους

Θα ισχύουν από την Δευτέρα

Ενεργοποιούνται και επανδρώνονται από τη Δευτέρα 11 Μαίου τα φυλάκια στις εισόδους του πρώην Ειρηνοδικείου επί των οδών Λουκάρεως και Δέγλερη οι οποίες πλέον θα είναι τα αποκλειστικά σημεία πρόσβασης για τον χώρο, όπου πρόσφατα έγινε επίθεση με πυροβολισμούς από 89χρονο άντρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικαστικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Χριστόφορου Λινού ενεργοποιούνται ξανά οι πύλες εισόδου με την λειτουργία φυλακίων, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στην ανακοίνωση του εφέτη Χριστόφορου Λινού αναφέρεται:

«Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα.

Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών».