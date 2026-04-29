Συνεχίζονται και την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων – «Ολοήμερη αποχή σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας»

«Βρισκόμαστε αύριο στον χώρο εργασίας μας, απέχουμε όμως από τα καθήκοντά μας»

Συνέχεια των κινητοποιήσεων και αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου, ανακοίνωσε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας με αφορμή την ένοπλη επίθεση με δράστη τον 89χρονο ηλικιωμένο στο Πρωτοδικείο.

Όπως αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνωσή της:

«Οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας με αφορμή το τραγικό γεγονός που συνέβη στις 28-4-2026 όταν ένοπλος εισήλθε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου και πυροβόλησε με αποτέλεσμα των τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων, συνεχίζονται αύριο Πέμπτη 30-4-2026 με ολοήμερη αποχή σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου με αίτημα ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης διευκρινίζεται ότι «οι δικαστικοί υπάλληλοι βρισκόμαστε αύριο στον χώρο εργασίας μας, απέχουμε όμως από τα καθήκοντά μας. Οι περιπτώσεις όπου παραγράφονται δικαιώματα των πολιτών ή αξιώσεις του Δημοσίου ή κατά την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες οι κατηγορούμενοι είναι κρατούμενοι (κατά την αυτόφωρη διαδικασία) ή έχουν τεθεί υπό κράτηση ή εκείνη την ημέρα λήγει το 18μηνο της προφυλάκισης τους ή εκείνη την ημέρα υπάρχει ζήτημα παραγραφής αδικημάτων ή αξιώσεων του Δημοσίου και γενικότερα ότι αφορά εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με συναδέλφους που θα διατεθούν από τα αρμόδια τμήματα».

Μαρία Ζαχαροπούλου