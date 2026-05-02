Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: «Δεν αντέδρασε για τα 100 ευρώ αλλά γιατι δεν του έδειξαν σεβασμό – Οδηγήθηκε σε απόγνωση»

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Η εισβολή ενός 89χρονου με όπλο σε δημόσια κτίρια στον Κεραμεικό και τους Αμπελόκηπους έφερε ξανά στο προσκήνιο σοβαρά κενά ασφάλειας σε δημόσιες υπηρεσίες και στα δικαστήρια της πρωτεύουσας. Ο δράστης κινήθηκε ανενόχλητος, αποχώρησε πεζός ενώ το όχημα με το οποίο είχε φτάσει εξαφανίστηκε, και εντοπίστηκε τελικά και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στην Πάτρα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τόνισε ότι «σε πολλά δικαστήρια της χώρας τα μέτρα είναι ελλιπέστατα ή και ανύπαρκτα», προειδοποιώντας για τους κινδύνους που δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Ο κ. Νουλέζας ανέφερε ότι ο εντολέας του είχε προσφύγει κατά του ΕΦΚΑ διεκδικώντας συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ότι η προσφυγή αρχικά έγινε δεκτή αλλά στη συνέχεια απορρίφθηκε λόγω παραβόλου 120 ευρώ και ότι ο ηλικιωμένος, ο οποίος είχε εργαστεί στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, αισθανόταν αδικημένος από τη γραφειοκρατία.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο πελάτης του οδηγήθηκε σε απόγνωση μετά από χρόνια ταλαιπωρίας, ωστόσο τόνισε πως «η πράξη του δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση». Παράλληλα σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν απευθυνθεί στον 89χρονο με απαξιωτικό τρόπο, γεγονός που, κατά την άποψή του, συνέβαλε στην έκρηξή του.

Η υπόθεση επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση την ανάγκη για αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας σε δημόσιους χώρους και δικαστικές αίθουσες, καθώς και τον τρόπο συντονισμού μεταξύ δικαστικής αστυνομίας και αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια κενά στο μέλλον.

Τι υποστηρίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σχολιάζοντας την επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, τόνισε μεταξύ άλλων: «Όσον αφορά τα μέτρα, αφορά ξεκάθαρα τη φύλαξη των κτιρίων, των δικαστηρίων. Είναι επιφορτισμένη η δικαστική Αστυνομία και δεν μπορώ να εκφράσω άποψη γιατί δε γνωρίζω τα μέτρα φύλαξης. Εκ του αποτελέσματος, προφανώς υπάρχουν κάποια κενά φύλαξης στο συγκεκριμένο δικαστήριο σε σχέση με άλλα δικαστήρια τα οποία υπάρχουν αυστηρότατα μέτρα και άκρως αποτελεσματικά. Από κει και πέρα ως προς την πράξη του συγκεκριμένου 89χρονου, σε λίγες ώρες, όπως είπατε, οδηγήθηκε, συνελήφθη. Συνυπολογίσουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρκετές ώρες κινούταν στο εθνικό δίκτυο για να μεταβεί στην Πάτρα περίπου δυόμιση ώρες και όλες οι κινήσεις του έγιναν με ταξί.

Με το που ενημερώθηκε η αστυνομία ότι έπεσαν πυροβολισμοί, οι συνάδελφοι που βρίσκονταν περιμετρικά σε διπλανό χώρο σε πολύ σύντομα, μετέβησαν στο σημείο. Ξεκίνησε άμεσα η έρευνα για να βρεθεί ο συγκεκριμένος, ο οποίος διέφυγε πεζός. Έφυγε με ταξί. Αμέσως η αστυνομία κινητοποιήθηκε σε όλα τα πιθανά σημεία στα οποία θα μπορούσε να βρίσκεται. Σε σπίτια, σε σημεία επαφής που θα μπορούσε να πάει, με συγγενικά πρόσωπα, σε σημεία τα οποία θα μπορούσε να μεταβεί ένας υπερήλικας οπουδήποτε και με πληροφορίες που είχε συνελήφθη μετά από λίγη ώρα στην Πάτρα. Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο που είχε ο 89χρονος φτιάξει στο μυαλό του. Φιάσκο θα ήταν αν δεν είχε συλληφθεί ο συγκεκριμένος δράστης. Τώρα από κει και πέρα ότι άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία, άμεσα υπήρχαν έρευνες και αμέσως βρέθηκε εκτός Αττικής και αυτό είναι σημαντικό».

Από την πλευρά του νομικού κόσμου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υπογράμμισε την ανεπαρκή φύλαξη στα δικαστικά συγκροτήματα. Όπως είπε, στο κέντρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου στεγάζονται ο Άρειος Πάγος, το Εφετείο και το Πρωτοδικείο Αθηνών, «μόνο τα δύο πρώτα φυλάσσονται επαρκώς, ενώ το Πρωτοδικείο παραμένει χωρίς σταθερή φύλαξη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς το υπουργείο Δικαιοσύνης». «Η ευθύνη βαραίνει την Πολιτεία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν επιστολές από την τριμελή διοίκηση του Πρωτοδικείου προς το υπουργείο χωρίς ανταπόκριση.