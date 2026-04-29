Ο Κόουλ Άλεν φωτογραφήθηκε οπλισμένος πριν την επίθεσή του στο γκαλά των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου

Ήταν ντυμένος με... επίσημο ένδυμα

Με βραδινό ένδυμα, αλλά οπλισμένος μέχρι τα δόντια, ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στο γκαλά των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωτογραφήθηκε λίγη ώρα πριν αναλάβει δράση, σύμφωνα με μια φωτογραφία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τις δικαστικές αρχές.

Στη φωτογραφία, τραβηγμένη μέσα από καθρέφτη, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν δείχνει να μισοχαμογελά ενώ ποζάρει με τον οπλισμό του, το βράδυ του Σαββάτου, στο δωμάτιο που είχε κλείσει στο ξενοδοχείο Hilton, όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο των δημοσιογράφων, παρουσία το προέδρου και πολλών υπουργών της κυβέρνησής του.

Ντυμένος με μαύρο πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα, ήταν ζωσμένος με θήκες που περιείχαν ένα πιστόλι, πυρομαχικά κα ένα στιλέτο, σύμφωνα με την περιγραφή της εισαγγελίας.

Ο Καλιφορνέζος δάσκαλος έδρασε σαφώς «εκ προμελέτης», επισημαίνει η εισαγγελία στο έγγραφο που συνοδεύει τη φωτογραφία, με το οποίο εξηγεί για ποιον λόγο θα πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένος ο ύποπτος.

Η φωτογραφία τραβήχθηκε στις 20.03, τοπική ώρα, δηλαδή μισή ώρα πριν επιχειρήσει ο Κόουλ να εισβάλει στην αίθουσα χορού όπου δειπνούσαν ο Τραμπ και εκατοντάδες καλεσμένοι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Ενώ διέσχιζε τρέχοντας το σημείο ελέγχου, τον σταμάτησαν μέλη της Μυστικής Αστυνομίας, πριν προλάβει να μπει στην αίθουσα.

«Ο ύποπτος επιχείρησε να σκοτώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», γράφει η εισαγγελία κάνοντας λόγο για «προμελετημένες, βίαιες και υπολογισμένες ενέργειες» του Κόουλ ο οποίος «ήταν έτοιμος να διαπράξει σφαγή».

Ο Κόουλ πυροβόλησε μόλις μία φορά, προτού τον πυροβολήσει πέντε φορές ένας πράκτορας της Μυστικής Αστυνομίας. Δεν τον πέτυχε, όμως τραυματίστηκε ελαφρά στο γόνατο, πέφτοντας στο πάτωμα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε το Σάββατο ότι ένας πράκτορας δέχτηκε πυρά αλλά γλίτωσε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.