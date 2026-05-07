Υποκλοπές: Την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο πρώην υπουργός προσκόμισε νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του απόρρητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Δυο αιτήματα που αφορούν στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης .

Ο κ. Σπίρτζης ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο προκειμένου να ερευνηθεί , μεταξύ άλλων, και το αδίκημα της κατασκοπείας. Παράλληλα, με αίτημα του στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ζήτησε την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα από την υπόθεση «λόγω προσωπικής του εμπλοκής» στην υπόθεση «ήτοι ένεκα συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του, άλλως λόγω πρόδηλης έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας του».

Ο κ. Σπίρτζης προσκόμισε νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του απόρρητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων επισημαίνοντας την εκτίμηση του για ύπαρξη ενιαίου κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator.

Ο πρώην υπουργός σε δήλωση του έκανε λόγο για «μαύρη περίοδο για το κράτος δικαίου» τονίζοντας πως «όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

«Κατέθεσα δύο αιτήσεις, μια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητώ την ανάσυρση με βάση νέα στοιχεία. Η άποψη νομικών είναι ότι με βάση αυτά τα στοιχεία υποχρεούται να ανασύρει και να εξετάσει την κατασκοπεία» ανέφερε , μεταξύ άλλων , και πρόσθεσε πως η δεύτερη αίτηση αφορά την εξαίρεση «λόγω προσωπικής εμπλοκής και μεροληψίας» του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου .

«Πιστευω και ελπίζω ότι όλοι όσοι έχουν γίνει στόχοι θα αναλάβουν τις ίδιες θεσμικές πρωτοβουλίες και η ηγεσία της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αμερόληπτα» υπογράμμισε .

Από την πλευρά της, η πληρεξούσια δικηγόρος του Αρτεμισία Παπαδάκη τόνισε ,μεταξύ άλλων, ότι «στο νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα». «Καλούμε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου πάγου να κάνει το καθήκον του» τόνισε η δικηγορος.

