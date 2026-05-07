Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου σε τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο

Το αγόρι συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε ένας 27χρονος

Ένας 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά από τροχαίο με πατίνι, που σημειώθηκε σήμερα στις 10:30, στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 12χρονος κινείτο με το πατίνι του στην οδό Θρασυβούλου, όταν στη συμβολή με την οδό Αθανασίου Τσίγγου συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ που οδηγούσε ένας 27χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.