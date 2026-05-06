Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα

Η μικρή χειρουργήθηκε στο πόδι και της τοποθετήθηκαν λάμες

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 12χρονης έξω από Δημοτικό σχολείο, από περιπολικό της αστυνομίας, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε στο πόδι και του τοποθετήθηκαν λάμες.

Το περιστατικό συνέβη έξω από το 4ο Δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.