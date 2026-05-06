Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται ο 54χρονος που σκότωσε τον 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του

Συνελήφθη και η σύζυγός του

Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος άνδρας που χθες το απόγευμα, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 21χρονο.

Η φονική επίθεση σε βάρος του νεαρού, σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας Γάζιου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου κινούνταν με το όχημά του ο 21χρονος. Ο 54χρονος δράστης που επίσης κινούνταν στο ίδιο σημείο, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στον νεαρό και αμέσως μετά άρχισε να τον πυροβολεί.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί βγαίνοντας από το όχημά του και τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Ο δράστης που έφυγε από το σημείο, παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Α.Τ της περιοχής, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στον νεαρό. Ο 54χρονος, πάντως, φέρεται και στο παρελθόν να είχε προκαλέσει επεισόδιο έντασης σε βάρος του 21χρονου, τον οποίο είχε απειλήσει.

Οι μεταξύ τους διαφορές, φέρεται να συνδέονται με το τροχαίο δυστύχημα το 2023, όπου τραγικό θάνατο είχε βρει ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονικής επίθεσης.

Ο 54χρονος άνδρας θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον 21χρονο, ο οποίος τότε οδηγούσε το μοιραίο όχημα που είχε καρφωθεί σε στύλο ηλεκτροδότησης επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου.