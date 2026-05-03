Δύο συλλήψεις λίγο πριν «ρίξουν στις πιάτσες» της Θεσσαλονίκης ποσότητες ηρωίνης

Χειροπέδες σε 35χρονο και 42χρονη

Το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθησαν στον Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης ένας 35χρονος άντρας και μια 42χρονη γυναίκα, με ποσότητα ναρκωτικών που σκόπευαν να «σπρώξουν» στις πιάτσες της πόλης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Οι δυο τους συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και στο οποίο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στη μεν κατοχή του 35χρονου, συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 57,9 γραμμαρίων, την οποία προόριζαν για εμπορία και στην κατοχή της 42χρονης, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, κατασχέθηκε το προαναφερόμενο όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, προέκυψε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για τα αδικήματα της εξύβρισης, αντίστασης και απλής σωματικής βλάβης.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.