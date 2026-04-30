«Πόλεμος» μεταξύ εισαγγελέων και δικηγόρων για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

«Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη», απάντησε στον ΔΣΑ η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στο αίτημα που διατύπωσε ,κατά πλειοψηφία, ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών για παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα σχετικά με την διατήρηση στο αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Η Ένωση με ανακοίνωση της «καταδικάζει απερίφραστα» την επίμαχη απόφαση των δικηγόρων, η οποία ελήφθη με αφορμή τους χειρισμούς του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για «ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης» που «προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής».

«Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη» ανέφερε, μεταξύ άλλων η Ένωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής : Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής.

Η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου.

Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας.

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου