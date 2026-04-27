Τρεις συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας για ναρκωτικά και κατοχή χειροβομβίδας

Οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (street crimes) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων και στην κατάσχεση, μεταξύ άλλων, χειροβομβίδας και ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό απο την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για οικίες, όπου καταγράφεται εγκληματική δραστηριότητα. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε διαμερίσματα στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αμυντική χειροβομβίδα που ήταν επιμελώς κρυμμένη σε μπαλκόνι διαμερίσματος, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ποσότητα 27 γραμμαρίων κατεργασμένης κάνναβης, 43 ναρκωτικά δισκία, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.