Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά

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Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε περιοχές της Αττικής μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, για την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, επτά άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες των αστυνομικών σε σπίτια και αποθήκες έχουν βρεθεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.