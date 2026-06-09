Χιλή: Κατασχέθηκαν πάνω από 100 τόνοι ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλείας

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Τα ξύλα είχαν εμποτιστεί κυρίως με κοκαΐνη και κεταμίνη

Οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών, κρυμμένων σε φορτία ξυλείας τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι αναχαιτίστηκε ποσότητα-ρεκόρ.

«Χάρη στο κοινό έργο της εισαγγελίας, του λιμενικού και των τελωνείων, 1.080 τόνοι ξύλων στα οποία είχαν εμποτιστεί διάφορα ναρκωτικά μπόρεσαν να κατασχεθούν», γεγονός που αποτελεί «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Η κατάσχεση των 100 τόνων «είναι η μεγαλύτερη (του είδους) στην ιστορία της Χιλής», πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως στην ξυλεία είχαν κρυφτεί κυρίως κοκαΐνη και κεταμίνη.

Αν τα ναρκωτικά έφταναν στους προορισμούς τους οι ελεγχόμενες ουσίες θα ανακτώνταν με «προχωρημένες χημικές διεργασίες, για τις οποίες χρειάζονται εξειδικευμένα εργαστήρια», ανέφεραν από την πλευρά τους τα τελωνεία, που εκτίμησαν ότι η αξία του εμπορεύματος ανερχόταν σε 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο, η εξέταση ύποπτων εμπορευματοκιβωτίων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η επιχείρηση διεξήχθη στα λιμάνια Σαν Αντόνιο, Βαλπαραΐσο (κεντρικά) και Αρίκα (βόρεια), σύμφωνα με τις αρχές.