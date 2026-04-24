Οδύνη και θλίψη στην κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο

0

Την δολοφονημένη γυναίκα αποχαιρέτησαν με μεγάλο πόνο τα τρία παιδιά της

Μέσα σε μια βροχερή και σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι, η κηδεία της 43χρονης από τις Δαφνές του Δήμου Ηρακλείου, η οποία είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη την περασμένη Κυριακή, 19 Απριλίου 2026, και εντοπίστηκε τρία 24ωρα αργότερα νεκρή, μέσα στο αυτοκίνητό της, φέροντας θανάσιμο τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Το έγκλημα φέρεται να έκανε ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος την εκτέλεσε εν ψυχρώ και έπειτα προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Ωστόσο, μόλις ένιωσε την αστυνομία να πλησιάζει στην αλήθεια αυτοκτόνησε και άφησε ορφανά τα παιδιά της 43χρονης.

Την άτυχη Ελευθερία Γιακουμάκη αποχαιρέτισαν με οδύνη τα τρία της παιδιά, μέλη της οικογένειάς της, φίλοι, συγχωριανοί και συνάδελφοι, οι οποίοι βρέθηκαν στο ναό Αγίου Γεωργίου Δαφνών, για να πουν το τελευταίο αντίο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ. Από την πρώτη στιγμή της τελετής, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τη συγκίνηση και τον πόνο να κορυφώνονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποχαιρετισμού.