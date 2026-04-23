Γυναικοκτονία 43χρονης στην Κρήτη: Το γράμμα του 40χρονου δράστη και αυτόχειρα στη νέα του σύντροφο

Της είχε αφήσει κλειστή επιστολή και της είχε ζητήσει να την διαβάσει, εφόσον πληροφορηθεί το θάνατό του

Συγκλονισμένοι είναι όλοι στην Κρήτη από την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αργότερα αυτκτόνησε.

Ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισής της και έκανε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και προσπαθούσε να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές.

Μάλιστα, φέρεται ο δράστης να είχε αφήσει μια κλειστή επιστολή στη νέα του σύντροφο.

Το γράμμα του 40χρονου στη νέα του σύντροφο

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το MEGA και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος: «Όπως αναδείχθηκε στο ενδιάμεσο της έρευνας των αστυνομικών, ο 40χρονος είχε αφήσει ένα κλειστό γράμμα στη φίλη του, όπου της είχε ζητήσει, προ δύο μηνών, να το ανοίξει μόνο αν πληροφορηθεί τον θάνατό του».

Τα νέα στοιχεία δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 40χρονο:

«Το άνοιξε λοιπόν η κοπέλα και λέει το γράμμα αυτό διάφορες καταστάσεις. Λέει ότι είχε κάνει κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας και λέει, προ διμήνου όλο αυτό, ότι θέλει, γιατί έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, να θέσει τέλος στη ζωή του», συμπληρώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Αυτό, δύο μήνες νωρίτερα».

Η έρευνα συνεχίζεται.