Θάνατος Βαλυράκη: «Ο Σήφης Βαλυράκης θα κατέληγε ακόμη κι αν δεν είχε πέσει στη θάλασσα», κατέθεσε ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας

Το θύμα είχε οκτώ τραύματα, εκ των οποίων τα δύο ήταν θανατηφόρα

Οκτώ τραύματα, δυο εκ των οποίων ήταν θανατηφόρα, διαπίστωσε ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατά τη διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενήργησε στο Σήφη Βαλυράκη. Ο κ. Καλόγρηας καταθέτοντας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου δικάζονται δυο ψαράδες κατηγορούμενοι για το θάνατο του πρώην υπουργού , εκτίμησε πως ο Σήφης Βαλυράκης θα είχε καταλήξει ακόμη και αν δεν είχε πέσει από τη βάρκα του στη θάλασσα , τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η σορός του Σήφη Βαλυράκη έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από «θλον και τέμνον όργανο» άλλα και τραύματα από «θλον και αμβλύ όργανο» τα όποια θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα είτε πλήξης είτε πρόσκρουσης.

Ο ιατροδικαστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι κακώσεις που προκλήθηκαν από προπέλα σκάφους και αναφέρθηκε σε ευρήματα που παραπέμπουν «σε μεγάλη κινητική δύναμη».

Μάλιστα, ο μάρτυρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έδειξε στο δικαστήριο φωτογραφία και εξήγησε πως «το σημείο 6 και το σημείο 9 ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα διότι είναι διατομές στην σφαγίτιδα φλέβα και στην καρωτίδα».

Εισαγγελέας: Θα επέρχονταν από αυτά θάνατος αν δεν είχε πέσει το θύμα στο νερό;

Μάρτυρας: Ναι, θα είχαμε θάνατο εξαιτίας των δύο αυτών κακώσεων.

Εισαγγελέας: Θλον και τέμνον όργανο μπορεί να είναι η προπέλα σκάφους;

Μάρτυρας: Μπορεί αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.

Ο μάρτυρας δέχτηκε σειρά ερωτήσεων από τους νομικούς παραστάτες του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια να διευκρινιστεί αν τα τραύματα που έφερε η σορός θα μπορούσαν να σχετίζονται με ενδεχόμενα χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα από τους κατηγορούμενους.

Ο ιατροδικαστής εξέφρασε τη θέση πως τα τραύματα δεν μπορούσαν να προκληθούν από κοντάρι με γάντζο στην άκρη , το οποίο φέρονται να είχαν στο σκάφος τους οι κατηγορούμενοι ψαράδες καθώς όπως είπε «Δεν είναι θλον και τέμνον όργανο, αλλά θλον και αμβλύ».

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;

Μάρτυρας: Ναι, εντοπίζονται δύο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Η γενικευμένη αιμορραγική διήθηση που αναφέρετε στην έκθεση, παραπέμπει σε πολλαπλά χτυπήματα;

Μάρτυρας: Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εξετάσει πως θα αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία μαζί με τον κ. Καλόγρηα είχαν διενεργήσει την ιατροδικαστική εξέταση, δεν προσήλθε να καταθέσει.

Η κ. Τσάκωνα , απέστειλε επιστολή, με την οποία ενημέρωσε ότι έχει τεθεί σε αργία και δεν εκτελεί καθήκοντα. Ωστόσο, οι συνήγοροι και των δυο πλευρών σημείωσαν πως η υπηρεσιακή της κατάσταση δεν την εμποδίζει να προσέλθει να καταθέσει.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου