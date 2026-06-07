Λέκκας για Εύβοια: Η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό – Ζημιές σε κτίρια στο Μαντούδι

0

Δείτε βίντεο από το χτύπημα του εγκέλαδου

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα».

Τέλος, ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως , όπως προσθέτει, σε παλιές κατασκευές.

Ζημιές σε κτίρια στο Μαντούδι από τον διπλό σεισμό στην Εύβοια

Η διπλή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι με επίκεντρο την Εύβοια, έχει προκαλέσει κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Μαντουδίου αλλά και μεγάλες ζημιές σε σπίτια.

Όπως είπε μιλώντας στην ERTNEWS ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, υπάρχουν ζημιές στο δημοτικό διαμέρισμα της Δαφνούσας όπου έχουν σημειωθεί μεγάλες ρωγμές σε πέτρινα σπίτια ενώ σε τουλάχιστον ένα από αυτό έχει καταρρεύσει ένας τοίχος και οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με τον φόβο μετασεισμών.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας ‘Αννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα».

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προχώρησαν και στην απομάκρυνση πετρών σε δρόμο της περιοχής Δερβένι Ευβοίας.

Ο πρώτος σεισμός

Μπαράζ από αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις έπληξε τη Βόρεια Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου, με το φαινόμενο να γίνεται έντονα αισθητό σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Η αρχή της έντονης δραστηριότητας έγινε δύο λεπτά πριν από τις 13:00, όταν καταγράφηκε η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ. Το συγκεκριμένο επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα νότια από το Προκόπι, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός

Η σεισμική ακολουθία παρουσίασε άμεση εξέλιξη, καθώς η γη συνέχισε να κινείται στην ίδια περιοχή.

Στη συνέχεια εκδηλώθηκαν ακόμη δύο σεισμικές δονήσεις, οι οποίες είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη τους διάρκεια. Η ισχυρότερη από αυτές τις μεταγενέστερες δονήσεις άγγιξε τα 5,2 Ρίχτερ, έχοντας και αυτή το επίκεντρό της στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Προκόπι.

Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση στην περιοχή για την εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου.