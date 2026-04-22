Εντοπίστηκε δολοφονημένη με σφαίρα η 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη

Βρέθηκε στο αυτοκίνητό της χτυπημένη από πυροβόλο όπλο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι πριν λίγο εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών, ενώ χθες είχε βρεθεί σκοτωμένος ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε και πιθανολογείται ότι είναι δράστης της δολοφονίας της 43χρονης.

Η Ελευθερία εντοπίστηκε χτυπημένη από σφαίρα με πυροβόλο όπλο.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και έχει αποκλειστεί, ενώ έχει ενημερωθεί και αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.