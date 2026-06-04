Ατελείωτο το δράμα των παιδιών μετά την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα – Η αδελφή της 39χρονης δεν μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια

0

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στη γιαγιά, που είναι η μητέρα του δράστη

Σε εξέλιξη βρίκσεται η διαδικασία για για την επιμέλεια των παιδιών της οικογένειας μετά από την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευοίωνα για τα δύο ανήλικα κορίτσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η αδερφή της 39χρονης είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις απαιτήσεις της ανατροφής τους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η ανάθεση της επιμέλειας στη γιαγιά των παιδιών, με δικαστική εποπτεία. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνεται, έχει απαγορευτεί η επαφή των παιδιών με συγγενείς από την πλευρά του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Τα δύο κορίτσια εξακολουθούν να νοσηλεύονται και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σε καλή κατάσταση. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το βράδυ του εγκλήματος τους είχαν χορηγηθεί ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ύπνο ή την αντίληψή τους.

Νέες μαρτυρίες

Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη ζωή της 39χρονης Βασιλικής και των δύο ανήλικων παιδιών της.

Φίλοι και γείτονες, μιλώντας στο Live News, περιγράφουν ένα περιβάλλον έντασης και φόβου που, όπως αναφέρουν, βίωνε η οικογένεια εδώ και χρόνια, με τα δύο ανήλικα κορίτσια να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο δύσκολων και τραυματικών καταστάσεων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά, η 10χρονη και η 6χρονη κόρη της 39χρονης φαίνεται πως είχαν εκτεθεί επανειλημμένα σε σκηνές έντασης μέσα στο σπίτι. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, τα παιδιά ξυπνούσαν συχνά τη νύχτα από φωνές και καβγάδες, ενώ προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η καθημερινότητά τους, όπως περιγράφεται, χαρακτηριζόταν από φόβο, ανασφάλεια και συνεχή αγωνία για το τι θα ακολουθήσει.

Στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειας, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν κατά καιρούς προκύψει προβληματισμοί για τη συμπεριφορά της 10χρονης κόρης. Όπως αναφέρεται, το παιδί εξέφραζε συχνά ανησυχίες και έκανε ερωτήσεις που φανέρωναν ότι αντιλαμβανόταν την ένταση που επικρατούσε στο σπίτι, αναζητώντας απαντήσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντος της μητέρας της.