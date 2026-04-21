ΣτΕ: Προσωρινό «μπλόκο» σε έργα επέκτασης ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας

Η κατασκευή του γίνεται στην Μήλο

Προσωρινό «μπλόκο» βάζει το Συμβούλιο της Επικράτειας σε έργα επέκτασης ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας, της Μήλου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, 127 ατομικές πισίνες για αντίστοιχα δωμάτια και κοινόχρηστη πισίνα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης ακύρωσης, ενώ επιτρέπει την συνέχιση βελτιωτικών επισκευαστικών εργασιών σε παλαιότερα κτίρια αλλά και τρία νέα.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με απόφαση (69/2026) της επιτροπής αναστολών, έκανε εν μέρει δεκτή προσφυγή κατά των έργων.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέστειλαν μερικά την προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια κατά το μέρος που επιτρέπεται: 1) η κατασκευή 11 νέων κτιρίων, 2) η κατασκευή νέας κοινόχρηστης πισίνας στον χώρο του καταστήματος μαζικής εστίασης (εστιατορίου), 3) η κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) σε 13 κτίρια, που προβλέπεται να είναι παραπλεύρως των δωματίων (127 ατομικές πισίνες) και 4) η κατασκευή αβαθών επιφανειών νερού για αφαλάτωση νερού.

Αντίθετα, επιτρέπεται: 1) Η συνέχιση και η ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή 3 κτηρίων και του φυλακίου, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αυτών σε ποσοστό από 90 έως 100%, 2) Η κατασκευή νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) που αποτελεί βασική περιβαλλοντολογική υποδομή, 3) η εκτέλεση εργασιών στο ξενοδοχείο που ήδη λειτουργεί, 4) η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της κεντρικής εισόδου, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές σε ποσοστό 90% και οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχουν ήδη επέλθει και 5) η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφάλειες για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει κατά της κατασκευής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast , που έχει προκαλέσει αντιδράσεις , ο Δήμος Μήλου, η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» και κάτοικοι του νησιού. Οι προσφεύγοντες ζητούν να ανασταλούν και ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην περιβαλλοντική νομοθεσία, οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και η οικοδομική άδεια επέκτασης που έχει εκδοθεί .