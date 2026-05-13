Νεκρός 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της Κρήτης – Κατέρρευσε ξαφνικά

Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά της Κρήτης ο ξαφνικός θάνατος ενός 34χρονου που κατέρρευσε την ώρα της εργασίας του, χθες Τρίτη (12/5).

Ο άνδρας, που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου, όπως επισημαίνει το neakriti.gr ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο αργότερα λιποθύμησε, καταρρέοντας στο πάτωμα του χώρου όπου βρισκόταν.

Τον 34χρονο εργαζόμενο εντόπισαν άμεσα οι συνάδελφοί του, οι οποίοι και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, που τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τυχόν υποκείμενα προβλήματα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν.