Τραυματίστηκε στο κεφάλι 17χρονη από τσακωμό μεταξύ φίλων της

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα 17χρονη από την Κοζάνη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Το κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και της Δέσποινας Κρητικού, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η κατάστασή της βελτιώνεται.

Η 17χρονη τραυματίστηκε όταν επιχείρησε να παρέμβει σε καυγά, μεταξύ μιας φίλης της και του συντρόφου της. Φέρεται ο νεαρός να έσπρωξε τη φίλη του και να παρασύρθηκε και η 17χρονη, πέφτοντας στο έδαφος. Αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο κεφάλι, διακομίστηκε αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο της Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς, ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αρχές.