ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη

Σε ορίζοντα 3-6 μηνών αναμένεται η συμφωνία για την επιλογή του hyperscaler για το data center που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη. Δηλαδή, της εταιρείας που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής, ενώ η ΔΕΗ θα εισφέρει τη γη και το κτίριο, που θα μισθωθούν με μακροχρόνια σύμβαση στον hyperscaler, το δίκτυο ηλεκτροδότησης και την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της υποδομής, με επίσης μακροχρόνια (άνω των 10 ετών) σύμβαση πώλησης ενέργειας.

Αυτό ανέφερε κορυφαία πηγή της ΔΕΗ χθες, στο περιθώριο της τελετής για την εισαγωγή των νέων μετοχών της ΔΕΗ στο ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους που είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, φαίνεται πως ωριμάζουν.

Σε πρώτη φάση προβλέπεται η κατασκευή data center ισχύος 300 μεγαβάτ, μια επένδυση που υπολογίζεται να φθάσει στα 3,5 δις. ευρώ από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισ. Το στάδιο αυτό μπορεί να ξεκινήσει να κατασκευάζεται φέτος προκειμένου να ολοκληρωθεί το 2028. Σε επόμενη φάση η ισχύς μπορεί να αυξηθεί στο 1 γιγαβάτ. Το data center υποστηρίζεται από μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ στην περιοχή, δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης, πυκνωτές και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ 2026 - 2030, η εταιρεία μπορεί καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες για data centers ισχύος 2 γιγαβάτ στην Ελλάδα (στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες επενδύσεις φθάνουν στα 20 δισ. ευρώ). Παράλληλα εξετάζεται η «εξαγωγή» του μοντέλου για την κατασκευή άλλων 2 γιγαβάτ στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ή σχεδιάζει να επεκταθεί η επιχείρηση.

Τα data centers αποτελούν κομβικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ. Εκτιμάται ότι η ζήτηση διεθνώς θα τετραπλασιαστεί έως το 2030 σε 163 γιγαβάτ από 46 γιγαβάτ το 2020 εξαιτίας μεταξύ άλλων της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ευρώπη η ζήτηση για data centers προβλέπεται να φθάσει στα 28 γιγαβάτ το 2030, μέγεθος το οποίο δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες για κατασκευή υποδομές. Συγκεκριμένα, υπάρχει κενό της τάξης των 11 γιγαβάτ, μέρος των οποίων φιλοδοξεί να καλύψει με τις επενδύσεις της η ΔΕΗ, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα (γη, δίκτυα, ενέργεια).

Η επένδυση της ΔΕΗ στην πρώτη φάση του data center της Κοζάνης (1,2 δισ.) αποτελεί το 5% των επενδύσεων συνολικού ύψους 24 δισ. που περιλαμβάνονται στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο. Όμως αν προχωρήσουν οι επεκτάσεις που είναι υπό συζήτηση, προφανώς τα μεγέθη θα αυξηθούν θεαματικά.

Στην ίδια εκδήλωση χθες επισημάνθηκε εξάλλου ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της ΔΕΗ θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά την αύξηση κεφαλαίου.