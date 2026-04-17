Εξαρθρώθηκε σπείρα που «έγδυνε» μοτοσικλέτες στον Πειραιά

Συνελήφθησαν τρία άτομα

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε συμμορία που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή μοτοσικλετών και την πώληση των ανταλλακτικών τους, έπειτα από επιχείρηση στον Πειραιά και την Αιδηψό.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Αιδηψού, προχώρησαν στις 14 Απριλίου 2026 στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 17, 33 και 36 ετών, μελών της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν δίκυκλα από διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας όχημα τύπου mini van, και τα μετέφεραν αρχικά σε αποθήκη στον Πειραιά, όπου τα απέκρυπταν για λίγες ημέρες, ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό μέσω συστημάτων γεωεντοπισμού.

Στη συνέχεια, τα μετέφεραν σε υπόγειο πολυκατοικίας, όπου τα αποσυναρμολογούσαν με ειδικό εξοπλισμό και διέθεταν προς πώληση τα ανταλλακτικά, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο κλεμμένες μοτοσυκλέτες και ένας σκελετός, ποσότητα κοκαΐνης 30 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας, 950 ευρώ, δύο περούκες που χρησιμοποιούσαν για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους, εξοπλισμός αποσυναρμολόγησης, πλήθος εξαρτημάτων, πινακίδες κυκλοφορίας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» βαν της οργάνωσης, καθώς και ένα ακόμη όχημα που χρησιμοποιούσαν για μετακινήσεις και κατόπτευση των χώρων πριν τις κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.