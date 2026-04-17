«Γλυκέ μου, άνοιξε!»: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καβγά της 30χρονης με τον Ιταλό, πριν την πτώση στην Κολοκοτρώνη – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

0

Τόσο το θύμα όσο και ο 45χρονος φέρουν αμυχές στο πρόσωπο που δείχνουν συμπλοκή

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο ήρθε στο φως και σε αυτό ακούγεται η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας να φωνάζει στον 45χρονο Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μία 30χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη τα ξημερώματα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Είχε πέσει από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν στις 4:38 τα ξημερώματα, ενώ έχει προσαχθεί ένας Ιταλός με τον οποίο ήταν η γυναίκα πριν εντοπιστεί νεκρή. Ο ίδιος φαίνεται να έχει πει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και έκλεισαν ραντεβού στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που μίσθωσε μέσω Airbnb. Το διαμέρισμα αυτό είναι στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει ο Ιταλός, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους και έδιωξε τη γυναίκα από το διαμέρισμά του. Αυτή στη συνέχεια φαίνεται να ανέβηκε στον από πάνω όροφο και υπό άγνωστες συνθήκες να έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, με τραγικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος έδειξε και κάποιες αμυχές που είχε στο πρόσωπο και το σώμα του, λέγοντας ότι προέρχονται από την επίθεση της γυναίκας εναντίον του.

Η γυναίκα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί καθώς δεν είχε έγγραφα πάνω της, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ερευνών τους, συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται μαρτυρία σύμφωνα με την οποία περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα το ζευγάρι φέρεται να διαπληκτίστηκε στη μέση του δρόμου, ανεβαίνοντας αμέσως μετά στο διαμέρισμα.

Τα δυο άτομα φέρεται να γνωρίστηκαν το τελευταίο 24ωρο μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Η γυναίκα από την Αιθιοπία πήγε στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχε νοικιάσει ο 45χρονος. Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν φωνές και διαπληκτισμοί, σε διάστημα κατά το οποίο μάλιστα η γυναίκα ακούγεται να λέει «I came back! Honey, open! (Επέστρεψα! Γλυκέ μου, άνοιξε!)».

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας. Νεαρός, ο οποίος διέμενε στο κτίριο και ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, περιέγραψε όσα άκουσε:

«Ξύπνησα λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. Άκουσα τζαμαρία να σπάει. Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν "I am sorry, come back". Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι βρίσκεται σπάνια στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς πρόκειται για οικογενειακή ιδιοκτησία, και δεν είχε αντιληφθεί πότε έφτασαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, άκουσε μόνο τον τσακωμό τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, λίγο πριν από το περιστατικό ακούστηκε άνδρας να καλεί σε βοήθεια και να ζητά να ειδοποιηθεί άμεσα η αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας. Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα τόσο στο διαμέρισμα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν την άτυχη γυναίκα στο κενό από τον τρίτο όροφο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές

Παραμένει άγνωστος ο λόγος της διαφωνίας. Ωστόσο, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 30χρονη φέρεται να ανεβαίνει από τον 3ο όροφο στον 4ο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να σπάει το τζάμι -καθώς δεν υπήρχει χερούλι- και να πέφτει στο κενό.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι τα ακόλουθα:

Η γυναίκα επιχειρεί να καταρριχηθεί για να φτάσει στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου να πάρει ενδεχομένως κάποια πράγματα

Η γυναίκα καταδιώχθηκε από τον άνδρα και στην προσπάθειά της να διαφύγει από την καταδίωξη σπάει το τζάμι χάνοντας την ισορροπία της

Οι έρευνες φαίνεται πως εστιάζουν περισσότερο στο δεύτερο σενάριο, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο Ιταλός φέρουν αμυχές στο πρόσωπο που δείχνουν συμπλοκή.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, την πόρτα του διαμερίσματος δεν την άνοιξε ο 45χρονος, αλλά ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιώντας το συνθηματικό της εισόδου.