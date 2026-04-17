Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας – Προσήχθη άνδρας που ήταν μαζί της

«Άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω» άκουσε ο μάρτυρας που κάλεσε το ΕΚΑΒ

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

Έχει προσαχθεί και εξετάζεται άνδρας, ο οποίος ήταν μαζί με τη γυναίκα στο διαμέρισμα, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας και η γυναίκα είχαν γνωριστεί στο διαδίκτυο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους αστυνομικούς που έφτασαν στο διαμέρισμα δεν άνοιξε ο άνδρας που βρισκόταν ακόμη μέσα, αλλά ο ιδιοκτήτης εξ αποστάσεως.

«Baby open, I’m sorry, come back» φώναζε η γυναίκα

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία και έκανε λόγο σπάσιμο τζαμαρίας και πτώση. Εξήγησε ότι άκουσε γυναικείες κραυγές στα αγγλικά: «”Open, I’m sorry, come back”. (Άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω). Μουρμούρα μέσα από τα δόντια. “Baby open, I’m sorry, come back”. (Μωρό μου, άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω). Εγώ αυτό διέκρινα στην αγγλική γλώσσα».

«Ο άνδρας δεν διέκρινα τι έλεγε, δεν ξέρω τι δουλειά έχουν εδώ ή ποιοι είναι; Συνιδιοκτήτης είμαι, επειδή το έχει οικογενειακό μέλος το διαμέρισμα. Δεν ξέρω πότε ήρθαν. Ξύπνησα τα ξημερώματα στις 04:20 από κραυγές. Κανονικά θα ξύπναγα στις 05:00 για να αναχωρήσω για ταξίδι αλλά αναβλήθηκε. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω ποια είναι η γυναίκα. Σπανίως διαμένω εδώ, έρχομαι πολύ σπάνια παρόλο που είναι δικό μας», συμπλήρωσε.