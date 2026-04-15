Διαρρήκτης ξέχασε το τσαντάκι του στο σπίτι που μόλις είχε ληστέψει στη Λάρισα

Στη Λάρισα, ένας 31χρονος ημεδαπός ταυτοποιήθηκε και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια απίστευτη γκάφα κατά τη διάρκεια απόπειρας διάρρηξης.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στις 10 Απριλίου, ο δράστης προσπάθησε να παραβιάσει την μπαλκονόπορτα σπιτιού, όμως δεν κατάφερε να εισέλθει στο εσωτερικό. Κατά την παραμονή του στη βεράντα, προκάλεσε φθορές σε αντικείμενα όπως γλάστρες και καρέκλες, αλλά φεύγοντας ξέχασε το προσωπικό του τσαντάκι.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εντόπισαν το τσαντάκι, το οποίο περιείχε έναν αναδιπλούμενο σουγιά και τρία ναρκωτικά δισκία. Τα ευρήματα οδήγησαν άμεσα στην ταυτοποίηση του και στον σχηματισμό δικογραφίας για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.