Δίκη για τα Τέμπη: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Λάρισας για το κτίριο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ με έλεγχο νομιμότητας και προσβασιμότητας

Μετά από καταγγελίες συγγενών θυμάτων

Η προϊσταμένη εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες συγγενών για το κτίριο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, προχωράει σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Ζητά στοιχεία από την πολεοδομία Δήμου Λαρισαίων, έγγραφα και οικοδομικές άδειες και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας. Επίσης ζητά να οριστεί πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για να μεταβεί στο συνεδριακό κέντρο από προανακριτικό γραφείο για αυτοψία και να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για το αν υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν νομιμότητα, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και οποιαδήποτε άλλο ζήτημα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Επίσης σε συμπληρωματική παραγγελία ζητά από αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου δικαιοσύνης για τεχνικές υπηρεσίες να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.