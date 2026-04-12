Θρήνος στην Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος με θύμα ένα παιδί τριών ετών

0

Το άτυχο κοριτσάκι καθόταν στην αγκαλιά της μητέρας του

Ένα τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών.

Όπωε προκύπτει, ο 28χρονος οδηγός του Ι.Χ. δεν διέθετε άδεια οδήγησης, στοιχείο που περιλαμβάνεται στην επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως προκαλούν έντονο προβληματισμό, την ώρα που η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πώς μια οικογενειακή μετακίνηση μετατράπηκε σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό παιδί και τραυματίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στις «11 Απριλίου στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ανηλίκου και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μετατρέποντας μια οικογενειακή διαδρομή σε ανείπωτη τραγωδία. Στο όχημα του 28χρονου βρίσκονταν η 27χρονη γυναίκα και τα δύο παιδιά τους, με το ένα από αυτά να χάνει τη ζωή του εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου και παρακολουθείται η πορεία της υγείας τους, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.