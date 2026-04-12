Μπλόκο των ΜΑΤ στο «έθιμο» με τις μολότοφ στον Νέο Κόσμο – Μετά από 15 χρόνια το «Χριστός Ανέστη» συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες

Έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Μπλόκο στο «έθιμο» με τα βαρελότα και τις μολότοφ που λαμβάνει χώρα στον Νέο Κόσμο έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Από νωρίς το βράδυ του Μ. Σαββάτου, πέριξ της Λαγουμιτζή είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, κάνοντας ελέγχους σε σακίδια. Η εικόνα ήταν τελείως ασυνήθιστη, καθώς ανάμεσα στους πιστούς κυκλοφορούσαν διμοιρίες των ΜΑΤ και υπήρχαν σταθμευμένα περιπολικά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, το «Χριστός Ανέστη», συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και ελάχιστες, μικρές κροτίδες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέσα σε σακίδια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 30 ναυτικές φωτοβολίδες και 100 εμπρηστικοί-εκρηκτικοί μηχανισμοί, με φιάλες που περιείχαν εύφλεκτο υγρό.

Με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος σε ένα «έθιμο» που κρατάει από το 2011 και απέχει κατά πολύ από τις κροτίδες και τα βεγγαλικά που κατά κόρον χρησιμοποιούνται το βράδυ της Ανάστασης.