Άγνωστοι μαχαίρωσαν 15χρονο στο Νέο Κόσμο

Του επιτέθηκε μια ομάδα περίπου 10 ατόμων

Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο, που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.

Ένας εξ΄αυτών τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.