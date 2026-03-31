Μακελειό στα Βορίζια: Απολογήθηκαν τρία ακόμη άτομα για την αιματηρή συμπλοκή

0

Τρία ακόμη άτομα, μέλη της οικογένειας της 55χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε θανάσιμα στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου την 1η Νοεμβρίου, βρέθηκαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου προκειμένου απολογηθούν. Η εμπλοκή τους στην υπόθεση ως κατηγορούμενων και μάλιστα με βαριές κατηγορίες, προέκυψε από καταθέσεις μελών της οικογένειας του 39χρονου, επίσης νεκρού.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής τους, Λευτέρη Κάρτσωνα και οι τρεις υποστήριξαν ότι με κανένα τρόπο δεν εμπλέκονται στο συγκεκριμένο επεισόδιο.

«Επειδή έχουμε προσκομίσει αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία , είμαστε βέβαιοι ότι η αθωότητά τους θα αποδειχθεί και θα απαλλαγούν διά βουλεύματος» ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι ο ένας από τους τρεις, περιγράφοντας τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, τόνισε ότι όταν συνέβη το αιματηρό περιστατικό βρισκόταν σε άλλη περιοχή , ο δεύτερος (αδελφός της 55χρονης νεκρής) ότι ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά αυτό που έκανε ήταν να παρέχει βοήθεια στην αιμόφυρτη αδερφή του, ενώ ο τρίτος ότι δεν ήταν καν παρών στο περιστατικό και πως βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας του, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μετά τις απολογίες τους και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, ο ένας χωρίς περιοριστικούς όρους, ο δεύτερος (αδελφός της 55χρονης) με τον περιοριστικό όρο περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και ο τρίτος με τον όρο, περί υποχρέωσης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα