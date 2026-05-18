Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια: Οικογένεια καταπατούσε χωράφια και εισέπραττε επιδοτήσεις 580.000 ευρώ

0

Όταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αρνούνταν να παραχωρήσουν τις εκτάσεις ή να συμμορφωθούν, δέχονταν πιέσεις και απειλές

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια, όπου οι Αρχές έχουν ήδη περάσει χειροπέδες σε τρία συγγενικά πρόσωπα —έναν άνδρα και τα δύο ανίψια του— που φέρονται να ανήκαν σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων και εκβιασμών.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και στη συνέχεια τις εμφάνιζαν ως δικές τους στις δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλές αγροτικές ενισχύσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα συνολικά ποσά αγγίζουν περίπου τις 580.000 ευρώ.

Όταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αρνούνταν να παραχωρήσουν τις εκτάσεις ή να συμμορφωθούν, δέχονταν πιέσεις και απειλές, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για σοβαρές φθορές στις περιουσίες τους. Η οικονομική ζημιά που αποδίδεται στη δράση της ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος επιτυγχάνονταν μέσω της:

εδαφικής επέκτασης της δραστηριοποίησής τους (επαγγελματικά και ιδιοκτησιακά),

παράνομης ιδιοποίησης αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκουν, τα οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δηλώνονταν ως ιδιόκτητα στο Περιουσιολόγιο.

εκμετάλλευσης/καλλιέργειας τμημάτων γαιών με σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την σίτιση των αιγοπροβάτων τους

αύξησης του ποιμνίου τους και κατ’ επέκταση ενίσχυσης μέσω των κρατικών επιδοτήσεων,

ελαχιστοποίησης του ιδιαίτερα υψηλού κόστους αγοράς ζωοτροφών,

σταδιακής ένταξης των νεότερων μελών των οικογενειών τους στην ίδια παράνομη δράση και συνεπώς στη δημιουργία νέων κτηνοτροφικών μονάδων, με γεωμετρική αύξηση της παράνομης δραστηριοποίησης τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας διακριβώθηκε η συμμετοχή των δραστών σε:

Κακουργηματική εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ατόμων, ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα.

Εμπρησμό οχήματος στις 29 Μαΐου 2025 στον Φουρφουρά Αμαρίου Ρεθύμνης. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το ύψος της ζημίας ανέρχεται στις 27.000 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη παράνομης δραστηριότητας τόσο των ιδίων όσο και των συζύγων τους, μέσω της υποβολής ψευδών δηλώσεων ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της απάτης περί των κοινοτικών ενισχύσεων.

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που ενεργήθηκε προέκυψε ότι οι δράστες κατά τα έτη 2021 έως και 2025 έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε., καθώς διαπιστώθηκαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας των δηλωθεισών κτηνοτροφικών μονάδων τόσο σε επίπεδο των κατεχόμενων βοσκότοπων και κατ’ επέκταση φυσικής εγκατάστασης δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου, όσο και σε επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας, συνεπεία των οποίων φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως συνολικά 586.498,73 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες, εκβιάσεις, εμπρησμούς και φθορές περιουσιών, ενώ εξετάζεται και το εύρος των παράνομων δηλώσεων γης που έχουν υποβληθεί τα τελευταία χρόνια.

Κατά τις ίδιες αστυνομικές πηγές, πρόκειται για οικογένεια που είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και καιρό και είχε ουσιαστικά «δείξει» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά την πρόσφατη παρουσία του στην Κρήτη.

Με εντολή εισαγγελικών Αρχών, οι έρευνες επεκτείνονται πλέον σε ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε τρεις ακόμη συλλήψεις για υποθέσεις ζωοκλοπής, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης που συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.