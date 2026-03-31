Πλήθος κόσμου συρρέει στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για το λαϊκό προσκύνημα στη Μαρινέλλα – Δείτε φωτογραφίες

Η κηδεία της θρυλικής τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο

Στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, έχει μεταφερθεί ήδη η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η εξόδιος λειτουργία θα τελεσθεί στις 14:00.

Λίγο πριν από τις 08:00 η σορός έφθασε στο παρεκκλήσι, συνοδεία της οικογένειάς της, ενώ ήδη πολύς κόσμος περίμενε στην είσοδό του.

Η κόρη της, Τζωρτζίνα Σερπιέρη, φανερά καταβεβλημένη, μαζί με τα δύο εγγόνια της εκλιπούσας, Δημήτρη και Μελίνα, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον χώρο, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία για το λαϊκό προσκύνημα.

Από νωρίς, πολύς κόσμος έσπευσε να περάσει από το παρεκκλήσι για να αποτίσει τον ύστατο χαιρετισμό στη μεγάλη καλλιτέχνιδα, που συντρόφεψε με τα τραγούδια της την καθημερινότητά τους για πολλές δεκαετίες. Αρκετοί άφηναν ένα λουλούδι και όλοι, όσοι περίμεναν στη σειρά, είχαν κάτι να πουν για τη ζωή και να εξάρουν την καταπληκτική φωνή και την αξιοσημείωτη καριέρα της.

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της, δύο σημαντικοί ομότεχνοί της θα εκφωνήσουν επικήδειους, τιμώντας τη ζωή και την πορεία της, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, παρ' όλο που η ίδια η Μαρινέλλα δεν ήθελε επικήδειους λόγους.