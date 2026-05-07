Σε κλίμα οδύνης και έντασης η κηδεία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη – Οι συγγενείς απαίτησαν την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα πένθους τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη, η κηδεία του 21χρονου, που έπεσε νεκρός το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο του Δήμου Μυλοποτάμου, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αποχαιρετούν τον άτυχο νέο μέσα σε έντονη συγκίνηση, δάκρυα και ένα απέραντο «γιατί».

Όπως αναφέρει το cretalive, ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού ήταν ράκος και έλεγε «να προσέχετε» στους νεαρούς που πήγαιναν να τον συλλυπηθούν.

Ένταση προκλήθηκε όταν συγγενείς του 21χρονου αντέδρασαν στη θέα των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν εκεί. Με φωνές και σπρωξίματα, απαίτησαν την απομάκρυνσή τους από το χωριό. «Τι ήρθατε να κάνετε σήμερα εδώ. Όταν έπρεπε πού ήσασταν;», φώναζαν.

Για την αποτροπή μεγαλύτερων επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Αποδοκιμασίες υπήρξαν και κατά συνεργείων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων.

«Να φύγετε» είπε και η αδελφή του 21χρονου από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία. Σύμφωνα με το patris.gr, η κοπέλα φαίνεται σε βίντεο να σπρώχνει αστυνομικό και να του ζητά να φύγει από το σημείο, εξοργισμένη που δεν τον προστάτεψαν όταν ο αγαπημένος της αδελφός ήταν εν ζωή. Άλλωστε πολλές και η ίδια μαζί με τον Νικηφόρο είχαν επισκεφτεί το Αστυνομικό Μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί από τον 54χρονο.