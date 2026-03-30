Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 82χρονου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Αναβλήθηκε για την Τρίτη η δίκη της 77χρονης συζύγου του

Σε ισχαιμικό επεισόδιο αποδίδεται ο θάνατος του 82χρονου ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε για αύριο η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης συζύγου του ηλικιωμένου η οποία κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο θάνατός του ηλικιωμένου επήλθε συνεπεία ανακοπής της καρδιάς, ξεδιαλύνοντας έτσι τις υποψίες που υπήρξαν εναντίον της 77χρονης συζύγου του, η οποία έχει οδηγηθεί δύο φορές ενώπιον της Δικαιοσύνης για ενδοοικογενειακή βία έναντι του 82χρονου.

Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο, ενώ τις αρχές είχαν ειδοποιήσει γείτονες, με την 77χρονη μάλιστα να περιμένει εκτός της οικίας της, ενώ σε ερώτηση γιατί δεν προσέφερε βοήθεια, αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει.