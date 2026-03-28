Συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι για αρπαγή 22χρονου στην Καλαμαριά

Τον μετέφεραν και τον άφησαν στην περιοχή των Συκεών, αφού πρώτα έκλεψαν το κινητό του

Σε υπόθεση αρπαγής 22χρονου, που έγινε χθες στην Καλαμαριά, εμπλέκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν έπειτα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος των τριών 19χρονων συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, που διενεργεί την προανάκριση, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της αρπαγής κατά συναυτουργία, ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνων σωματικών βλαβών, παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, χθες το βράδυ στην Καλαμαριά, οι τρεις 19χρονοι που επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισαν μαζί με άλλα άτομα τον 22χρονο, ο οποίος βρισκόταν με φιλικά του πρόσωπα. Αφού του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία, τον επιβίβασαν με τη βία στο όχημά τους.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών όπου τον αποβίβασαν, αφού προηγουμένως του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης το όχημα που χρησιμοποίησαν. Σε χώρο αποθήκευσης του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο που κατείχε νόμιμα ένας εκ των συλληφθέντων, χωρίς όμως να δικαιολογείται η μεταφορά τους. Επιπλέον κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και τα κινητά των συλληφθέντων, με ένα εκ των οποίων βιντεοσκοπήθηκε ο 22χρονος μετά την επίθεση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο 22χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.