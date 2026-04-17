Παγώνει με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ η ανάθεση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της Μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά

Έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Δήμου

Προσωρινή διαταγή, με την οποία «παγώνει» η έκδοση πράξης ανάθεσης για τον διεθνή διαγωνισμό του Υπερταμείου με αντικείμενο τη Μαρίνα Αρετσούς, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς. Το «πάγωμα» θα παραμείνει σε ισχύ, μέχρι ότου εκδοθεί η ετυμηγορία του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης και αναστολής, που έχει καταθέσει ο Δήμος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμαριάς, «η προσωρινή διαταγή του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι εμπεριστατωμένες νομικές και περιβαλλοντικές αιτιάσεις του δήμου εξετάζονται επί της ουσίας και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Δικαιοσύνη». Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη πως η δημοτική αρχή «παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της προστασίας της Μαρίνας Αρετσούς από την υπερδόμηση και στη συνέχιση του νομικού αγώνα μέχρι την οριστική δικαίωση του Δήμου και των πολιτών της Καλαμαριάς προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και σύγχρονης ανάπτυξης»._