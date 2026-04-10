Θετική εξέλιξη για τον 19χρονο φοιτητή με τη μηνιγγίτιδα: Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον

Οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 19χρονο φοιτητή που είχε προσβληθεί από μικροβιακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Ο νεαρός έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, γεγονός που δείχνει σημαντική βελτίωση της κατάστασής του.

Ο 19χρονος, φοιτητής Κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είχε μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά την εμφάνιση υψηλού πυρετού και έντονου πονοκεφάλου, με τους γιατρούς να διαγιγνώσκουν μικροβιακή μηνιγγίτιδα και να προχωρούν άμεσα σε διασωλήνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, ωστόσο η πορεία του χαρακτηρίζεται σταθερά βελτιούμενη, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και νευρολογική εκτίμηση.

Οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς ο νεαρός φαίνεται να κερδίζει τη μάχη για τη ζωή.