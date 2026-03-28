Δράση της ΕΛ.ΑΣ στην Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Έγινε στο πλαίσιο της αποτροπής κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Η δράση υλοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή Τούμπας-Τριανδρίας, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 94 άτομα, εκ των οποίων 89 ανήλικοι, καθώς και οκτώ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας, ενώ ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.