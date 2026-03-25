Ο Παύλος Ντε Γκρες στη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα: «Ήθελα χρόνια να τη δω από κοντά»

«Έχουμε μία πολύ όμορφη πατρίδα, δυνατή και είμαστε μπροστά»

Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο Σύνταγμα για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αποκάλυψε ότι πρώτη φορά επισκέπτεται την παρέλαση της 25ης Μαρτίου καθώς σχεδόν πάντα βρίσκεται στο εξωτερικό.

«Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας. Είμαστε εδώ, ήρθα να χαιρετίσω. Έτυχε να είμαστε εδώ πρώτη φορά 25η Μαρτίου και ήρθα να δω πως είναι τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ όμορφα. Στρατός, γυναίκες και άντρες μαζί. Είναι ό,τι πρέπει. Σου ανεβάζει την ψυχή αυτό. Ήρθα μόνος μου να κάνω μια βόλτα. Τα παιδιά δεν ήρθαν, δεν είναι εδώ».

Σε ερώτηση για το συναίσθημα που υπερισχύει, ο Παύλος απάντησε: «Ότι έχουμε μία πολύ όμορφη πατρίδα, δυνατή και είμαστε μπροστά. Πραγματικά όταν τα βλέπεις αυτά και βλέπεις τη νεολαία εδώ πώς είναι όλοι έτοιμοι και όμορφα ντυμένοι, όλα άπταιστα. Είναι τέλεια. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ».

«Λογικά θα μπορούν να πάνε και όλοι στρατό, αλλά αυτός που θέλει να είναι πρώτος θα είναι μάλλον ο Κωνσταντίνος, οπότε σιγά-σιγά θα έρθει κι αυτό» ανέφερε ο Παύλος Ντε Γκρες στην κάμερα του ΣΚΑΪ.