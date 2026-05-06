Παύλος Ντε Γκρες: «Ο γιος μου είναι εντάξει – Η κυβέρνηση είχε αναγνωρίσει το επίθετο μου, το ΣτΕ έκανε κάτι παραπάνω»

«Επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας»

Ο Παύλος Ντε Γκρες μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αναφερόμενος τόσο στο πρόσφατο ατύχημα του γιου του όσο και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ελληνική ιθαγένεια και το επίθετο «Ντε Γκρες».

Αρχικά, ο Παύλος Ντε Γκρες διαβεβαίωσε πως ο γιος του είναι καλά στην υγεία του μετά το ατύχημα που είχε: «Ναι, όλα εντάξει, ευχαριστώ πολύ».

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του ΣτΕ, η οποία επικύρωσε την αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας και του επιθέτου «Ντε Γκρες». «Η κυβέρνηση το είχε ήδη αναγνωρίσει. Το ΣτΕ έγινε κάτι παραπάνω, γιατί κάποιοι θέλανε να το αναστατώσουν, να το σταματήσουν αυτό. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε έτσι και παραμείναμε όπως ήτανε και ό,τι ζητήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική στο μέλλον, ο Παύλος Ντε Γκρες απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας: «Δεν έχω πει σε κανέναν ότι έχω ποτέ πολιτικά σχέδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι. Το μέλλον μας κρατάει ανοιχτό».