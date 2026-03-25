Τασούλας: «Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς, την ευθύνη της ελευθερίας μας»

Μήνυμα ενότητας και ευθύνης απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Mήνυμα ενότητας και ευθύνης από κυβερνώντες και κυβερνώμενους απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 25η Μαρτίου 1821.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος: «Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, την Απελευθερωτική Επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια, κηρύσσοντας ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους.

Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος.

Το 1821 όμως, δεν τέλειωσε το 1821. Συνεχίστηκε το 1864, το 1881, η Ελλάδα μεγάλωνε. Στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-13, το 1920, το 1923, έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων, οπότε και ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση της Ελλάδος.

Και αυτή τη δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα, όταν η κατακτημένη και κατοχυρωμένη ελευθερία μας, συνεπάγεται ακόμη περισσότερο, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, ενότητα και υπευθυνότητα.

Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς, την ευθύνη της ελευθερίας μας.

Σήμερα εμείς, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι ας τους τιμήσουμε, ασκώντας αυτή την ελευθερία ενωμένοι και πάλι, μονιασμένοι και με ευθύνη.

Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του '21, αυτό αξίζει ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα.

Χρόνια πολλά για την δοξασμένη επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821!

Και χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας και Κεχαριτωμένης Θεοτόκου που επίσης γιορτάζουμε σήμερα».