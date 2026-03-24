Άρειος Πάγος κατά παρεμποδίσεων στη δίκη για τα Τέμπη

Αυστηρή απάντηση της Δικαιοσύνης σε καταγγελίες για τις συνθήκες διεξαγωγής

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Καταγγελίες για «ακραία παράνομες» συμπεριφορές με στόχο την καθυστέρηση της δίκης.

Απάντηση στις επικρίσεις για την καταλληλότητα της αίθουσας «Γαιόπολις» στη Λάρισα.

Προειδοποίηση για ορατό κίνδυνο παραγραφής πλημμεληματικών κατηγοριών.

Έκκληση για εμπιστοσύνη στους δικαστικούς λειτουργούς και σεβασμό στο κράτος δικαίου.

Σε μια ασυνήθιστα αυστηρή ανακοίνωση προχώρησε ο Άρειος Πάγος, παρεμβαίνοντας δυναμικά στις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Το ανώτατο δικαστήριο κάνει λόγο για οργανωμένες προσπάθειες παρεμπόδισης της διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας ορισμένες συμπεριφορές ως «ακραία παράνομες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, η Δικαιοσύνη στοχοποιείται από άτομα που, ενώ καταγγέλλουν καθυστερήσεις, οι ίδιοι προκαλούν προσκόμματα στην έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Το δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η απαίτηση της κοινωνίας είναι η απόδοση ευθυνών, έργο που δεν μπορεί να ανακοπεί από κανέναν «επώνυμο ή ανώνυμο».

Οι τεχνικές προδιαγραφές της αίθουσας στη Λάρισα

Απαντώντας στις αιτιάσεις για τον χώρο διεξαγωγής της δίκης, στη Λάρισα ο Άρειος Πάγος διευκρινίζει ότι η επιλογή του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συγκρότημα «Γαιόπολις») έγινε με γνώμονα τον μεγάλο αριθμό των εμπλεκομένων. Στη δίκη μετέχουν 36 κατηγορούμενοι και έχουν κληθεί συνολικά 351 διάδικοι, εκ των οποίων 179 φυσικά πρόσωπα που υποστηρίζουν την κατηγορία και 121 μάρτυρες.

Η αίθουσα διαθέτει συνολικά 486 θέσεις, περιλαμβάνοντας ειδικά διαμορφωμένους χώρους με οθόνες για την άμεση παρακολούθηση της διαδικασίας. Το ανώτατο δικαστήριο σημειώνει μάλιστα ότι η χωρητικότητα αυτή είναι συγκρίσιμη, αν όχι ανώτερη, από τις αντίστοιχες αίθουσες του Εφετείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου έχουν διεξαχθεί πολυπρόσωπες δίκες χωρίς αναλόγου εντάσεως διαμαρτυρίες.

Κίνδυνος παραγραφής και «αγανακτισμένοι» πολίτες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο παραγραφής ορισμένων αδικημάτων. Ο Άρειος Πάγος υπενθυμίζει ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται πλημμεληματικές κατηγορίες με χρόνο τέλεσης ακόμη και πριν από την 28η Φεβρουαρίου 2023. Με δεδομένη την αναμενόμενη μακρά διάρκεια της δίκης, οι καθυστερήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατιμωρησία για συγκεκριμένες πράξεις.

Παράλληλα, καταδικάζονται φαινόμενα «δήθεν αγανακτισμένων πολιτών» που δεν έχουν θεσμική σχέση με την υπόθεση, αλλά επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τους δικαστές. «Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν κραυγές», τονίζεται χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνεται ότι η δικαστική ετυμηγορία θα είναι η μόνη έγκυρη απάντηση στη μνήμη των θυμάτων.

Πρόσκληση σε θεσμική συνεργασία

Το γραφείο τύπου του ανωτάτου δικαστηρίου καλεί όλους τους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των συγγενών, να συμβάλλουν στην ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. Υπογραμμίζεται ότι στις πολυπρόσωπες δίκες η συνεργασία μεταξύ δικαστών και νομικών παραστατών είναι απαραίτητη για την επίλυση οργανωτικών προβλημάτων, πάντα με σεβασμό στους δικονομικούς κανόνες.