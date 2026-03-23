Υπόθεση Γιάννη Παναγόπουλου: Στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία για το πόθεν έσχες

Ο εισαγγελέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Αρχειοθετείται η δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου για την υπόθεση του πόθεν έσχες την οποία είχε διαβιβάσει, πριν από λίγες ημέρες, στον αρμόδιο εισαγγελέα η Ανεξάρτητη Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Γιάννης Παναγόπουλος παρέδωσε υπόμνημα με το οποίο απαντούσε σε όλες τις αιτιάσεις που αφορούσαν αδήλωτα ποσά, που σύμφωνα με την Αρχή, ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εισαγγελέας αξιολογώντας τα στοιχεία που εισέφερε ο πρόεδρος της ΓΕΣΣΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων με αποτέλεσμα να θέσει στο αρχείο τη δικογραφία. Έτσι , η δικογραφία αποστέλλεται στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχειοθέτηση.

Η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, Άννα Στρατινάκη και τον σύντροφο της ,νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέα Γεωργίου καθώς η Αρχή φέρεται να έχει εντοπίσει στοιχεία που παραπέμπουν σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες.

Μαρία Ζαχαροπούλου