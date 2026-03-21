Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας στον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη – Ασκήθηκε δίωξη και σε υπάλληλο του

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη ο οποίος συνελήφθη όταν στους επαγγελματικούς του χώρους σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό, εντοπίστηκαν αμφορείς, βυζαντινές εικόνες, έργα τέχνης, πολλά από τα οποία εκτιμάται ότι είναι πλαστά, εκκλησιαστικά κειμήλια, αλλά και περίπου 200.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα , ο κ. Τσαγκαράκης διώκεται για: υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση, (κακούργημα), απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολουθηση (κακούργημα) και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα (κακούργημα).

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη .

Δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας και σε βάρος υπαλλήλου του γκαλερίστα. Η κατηγορούμενη η οποία , επίσης, θα απολογηθεί την Τρίτη είναι αντιμέτωπη με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα, από το ελληνικό FBI, άρχισε όταν παρουσίασε σε βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια αποσύρθηκε, ένα Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Το συγκεκριμένο εκκλησιαστικό βιβλίο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί καταγγελία στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλούσε πίνακες αμφιβόλου γνησιότητας, τους οποίους απέδιδε σε κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους.

Μάλιστα , στο πλαίσιο των ερευνών φέρονται να κατασχέθηκαν περίπου 300 πίνακες οι περισσότεροι από τους οποίους εκτιμάται ότι είναι πλαστοί .

Ειδικοί εμπειρογνώμονες καλούνται να βάλουν στο «μικροσκόπιο» τους τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν, με στόχο την πλήρη καταγραφή τους και τη διαπίστωση πιθανών στοιχείων πλαστότητας ή αλλοίωσης ώστε η έκθεση τους να συμπεριληφθεί στη δικογραφία .

Σε ανακοίνωση της εταιρείας του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο γνώστη για θρησκευτικά αντικείμενα ενώ σχετικά με τα έργα διευκρίνισε πως προέρχονται από κληρονομιά των γονέων του κ. Τσαγκαράκη και δεν προορίζονταν για εμπορική εκμετάλλευση.

«Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Μαρία Ζαχαροπούλου