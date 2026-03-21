Χειροπέδες στον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία – Πουλούσε στα social έως 12.000 ευρώ και είχε 300 πλαστούς πίνακες

Η ανακοίνωση της γκαλερί

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ο γνωστός έμπορος τέχνης Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, σε έρευνα που έγινε από στελέχη της ΔΑΟΕ σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην περιοχή του Ελληνικού, εντοπίστηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Κατά τις ίδιες πηγές, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσίαζε προς πώληση ένα Ευαγγέλιο χρονολογίας του 1745, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος. Το Ευαγγέλιο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ελέγχεται από ειδικούς ως προς την γνησιότητα του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλες αποθήκες και χώρους που διατηρεί ο κατηγορούμενος, που αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Πιο αναλυτικά, όλα ξεκίνησαν, όταν ο γνωστός έμπορος τέχνης δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -πλέον έχει κατέβει- και έδειχνε ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που ήθελε να πουλήσει από 8.000 έως 12.000 ευρώ.

Έτσι, εκατοντάδες πολίτες τηλεφώνησαν στην ΕΛ.ΑΣ. ζητώντας εξηγήσεις για το πώς γίνεται κάποιος να πουλάει ένα σπάνιο Ευαγγέλιο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», ο γκαλερίστας μπήκε αμέσως στο «στόχαστρο» των αρχών, με το ελληνικό FBI να κάνει έφοδο σε αποθήκη που διατηρεί ο γκαλερίστας στο Ελληνικό.

Κατά τις πληροφορίες, το Ευαγγέλιο φέρεται να είναι αυθεντικό και να χρονολογείται περίπου στα μέσα του 1700. Επίσης, φέρεται να προέρχεται από τη Βενετία και να συνδέεται με τον τότε μητροπολίτη της εποχής Παρθένιο.

Το βίντεο με το Ευαγγέλιο που τον «έκαψε»

Στο βίντεο που τον «έκαψε», ακούγεται να λέει:

«Ελπίζω να σας άρεσε, αυτές οι δύο ώρες για μένα και τους συνεργάτες μου περνάνε σαν δύο λεπτά. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει έντονη συμμετοχή όπως σήμερα, γιατί εκτός από τις προσφορές κτλ, υπήρξε πολύ ενδιαφέρον για το Ευαγγέλιο. Το βρίσκω απολύτως λογικό, η εκτίμησή του είναι μεταξύ 8.000 και 12.000 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου είναι ανεκτίμητης αξίας, είναι του 1745, έχει εκδοθεί στη Βενετία, που ήταν το κέντρο της τυπογραφίας όλης της Ορθοδοξίας εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για την Μεγάλη Ελλάδα, όλη η νότια Ιταλία ήταν ελληνική παιδιά, μη τα ξεχνάμε αυτά. Είναι ένα συγκλονιστικό μουσειακό Ευαγγέλιο. Υπάρχουν προσφορές και θα επικοινωνήσω προσωπικά μαζί σας, όταν τελειώσουμε».

«Κληρονόμησε από τους γονείς, τους πίνακες που βρέθηκαν στις αποθήκες»

Η ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ ανέφερε:

«Η εταιρεία δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του.

Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης, ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δε διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».