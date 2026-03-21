Δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα

Ένα ακόμη πρόσωπο αναζητείται από τις Αρχές

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση που προηγήθηκε εναντίον του 23χρονου καθ' ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, ο 19χρονος απολογήθηκε στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο, αλλά και το βαθμό εμπλοκής του στην επίθεση κατά του 23χρονου, δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, που είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ίδιος διώκεται επιπλέον για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες- η τελευταία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Οι ίδιες πράξεις στρέφονται και κατά ενός ακόμη προσώπου που αναζητείται από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση - που φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο - προφυλακίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα ο 23χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Στην απολογία του είχε ισχυριστεί ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας μετά από επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι.

ΠΑΕ Άρης: «Ψευδής και ανυπόστατη η είδηση για εμπλοκή στελέχους μας στη δολοφονία του Κλεομένη»

Η ΠΑΕ Άρης διαψεύδει τα δημοσιεύματα που την φέρουν να έχει εμπλοκή κάποιο στέλεχος της στη δολοφονία του Κλεομένη, διευκρινίζοντας ότι η σιωπή του αποτελεί πράξη σεβασμού προς την οικογένεια του 20χρονου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κανείς δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν υπήρξε απολύση μέσα στην ομάδα, κάτι που είχε επιβεβαιώσει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προς μεγάλη μας απογοήτευση γίναμε κοινωνοί της είδησης ότι με τον θάνατο του Κλεομένη σχετίζονται στελέχη της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που, μάλιστα, υποκίνησαν και προσπάθησαν, στη συνέχεια, να υποθάλψουν τον δράστη. Η είδηση ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκεται στέλεχος και μάλιστα «μεγάλο» της ΠΑΕ, το οποίο, μάλιστα, απολύθηκε λίγες ώρες μετά το συμβάν είναι απόλυτα ψευδής και ανυπόστατη. Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος της ΠΑΕ δεν εμπλέκεται και δεν απολύθηκε ούτε την επόμενη, ούτε την μεθεπόμενη του συμβάντος, γεγονός ευκόλως διαπιστούμενο.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της στην όλη προσπάθεια καπήλευσης του τραγικού αυτού συμβάντος. Οι συνεχόμενες δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη περί εμπλοκής και άλλων στελεχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, πέρα από εμπρηστικές και ανυπόστατες, την δεδομένη στιγμή υποκινούν την βία και σίγουρα δεν θα μείνουν αναπάντητες. Το ίδιο ισχύει και για όσα ΜΜΕ αναπαράγουν τις συκοφαντικές δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου. Τέλος, έχοντας βιώσει την απώλεια του Άλκη (που βέβαια είναι τουλάχιστον ατυχής η προσπάθεια κάποιων να εξισώσουν τα δύο συμβάντα), η σιωπή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του Κλεομένη».